Der Kavalier und das Fräulein (3) 나도 양심이 있지

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „나도 양심이 있지; nado yangsimi itji“

Deutsch: „Auch ich habe ein Gewissen“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





나 Personalpronomen für „ich“

-도 Postposition für „auch“

양심 Nomen für „Gewissen“

-이 Postposition zur Betonung

있- Verbstamm des Verbs 있다 für „vorhanden sein, existieren“

-지 nicht-höfliche Aussagenendung -지





Der Ausdruck „나도 양심이 있지“ bedeutet wortwörtlich „Auch ich habe ein Gewissen“. Dem Sprecher ist bewusst, dass eine bestimmte Handlung nicht gerade ehrenhaft und lobenswert ist. Mit dem Ausdruck betont er also, dass auch er wie alle andere ein Gewissen hat, das ihm von einer solchen Handlung abhält, auch wenn er sonst manchmal unverschämt sein mag. Man könnte den Ausdruck in diesem Sinne auch etwas freier mit „Ich bin doch nicht so unverschämt“ übersetzen.

Gegenüber Personen, die man siezt, sollte man das Ich-Pronomen gegen seine höfliche Variante „저“ austauschen und am Ende des Satzes noch das Höflichkeitssuffix -요 anhängen: 저도 양심이 있죠.





Ergänzungen

성공하다: Verb für „erfolgreich sein, etw. erreichen/schaffen“