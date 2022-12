Eisschnellläuferin Kim Min-sun belegt über 1000m siebten Platz

ⓒ YONHAP News

Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat beim vierten Weltcup der Saison im kanadischen Calgary über 1000 Meter den siebten Platz belegt. Kim kam in 1:14,15 Minuten ins Ziel und kassierte 36 Weltcup-Punkte. Mit insgesamt 162 bisher erzielten Punkten rangiert die Südkoreanerin auf Platz fünf der Weltrangliste. Zuvor hatte Kim am Samstag auf der 500-Meter-Strecke die Goldmedaille gewonnen.





Die Eisschnellläuferin hatte einen guten Start hingelegt und sich bis zu 600 Metern auf Platz zwei gehalten. In der letzten Runde hatte sie jedoch deutlich an Tempo verloren. Die Teilnahme an mehreren aufeinanderfolgenden Wettbewerben hatte an den Kräften der Athletin gezehrt. Während die meisten europäischen Athleten eine Pause einlegten, war Kim Min-sun bei den ISU-Vierkontinente-Meisterschaften Anfang Dezember an den Start gegangen





Auch in Calgary konnte sie sich keinen Tag ausruhen. Nach ihrem Goldmedaillengewinn über 500 Meter nahm sie den Tag darauf an der Disziplin Team Sprint teil. Bereits körperlich erschöpft ging sie über 1000 Meter an den Start. Ihre stärkste Rivalin Jutta Leerdam ging als Siegerin über 1000 Meter hervor. Die Niederländerin hatte sich den Tag davor ausgeruht und war topfit für ihre Paradedisziplin.





Kim Min-sun ist in der aktuellen Saison auf den Strecken über 500 Meter und 1000 Meter in Bestform. Sie gewann den Weltcup vier Mal in Folge über 500 Meter. Über 1000 Meter gewann sie beim ersten Weltcup Silber.