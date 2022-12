Schwimmer Hwang Sun-woo siegt bei Kurzbahn-WM über 200m Freistil

ⓒ YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne über 200 Meter Freistil gewonnen. Hwang schlug im Finale über 200 Meter nach 1:39,72 Minuten an. Mit einem neuen asiatischen Rekord schaffte er es damit das zweite Mal in Folge ganz oben aufs Podest. Der Rumäne David Popovic kam auf den zweiten Platz, der Brite Tom Dean wurde Dritter.





Hwang war im Finale auf der ungünstigen Bahn acht geschwommen. Auf den ersten 125 Metern befand er sich trotz des Handicaps in der Spitzengruppe, auf den restlichen 75 Metern hatte er kein einziges Mal die Führung abgegeben. 200-Meter Freistil ist die Disziplin, in der Hwang bei einem großen Wettkampf erstmals eine Goldmedaille gewann. Bei der Kurzbahn-WM im letzten Jahr in Abu Dhabi schlug er mit 1:41,60 Minuten als Erster an und rückte in die Weltspitze auf.





Zu dem von Paul Biedermann im Jahr 2009 aufgestellten Weltrekord trennen ihn nur noch 0,35 Sekunden. Zu der Zeit waren Ganzkörperschwimmanzüge noch erlaubt. Zu dem Weltrekord, den Yannik Agnel 2012 ohne Ganzkörperanzug aufgestellt hatte, trennen ihn nur 0,02 Sekunden.