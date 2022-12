Thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha im Koma

ⓒ YONHAP News

Prinzessin Bajrakitiyabha, die älteste Tochter von Thailands König Rama X., ist am 15. Dezember unvermittelt kollabiert und ins Koma gefallen. Als sie das Bewusstsein verlor, soll sie dabei gewesen sein, ihren Hund auf eine von der Armee veranstalteten Hundeschau vorzubereiten. Nach Erstversorgung sei sie ins „King Chulalongkorn Memorial“-Krankenhaus in Bangkok gebracht worden.





So weit bekannt, sei sie noch bewusstlos. Das Königshaus teilte nur mit, dass sie sich in Behandlung befinde und ihre Lage stabil sei. Die 44-jährige, die üblicherweise Prinzessin Bha genannt wird, hat in den USA Jura studiert und ist als Staatsanwältin tätig. Sie arbeitete auch für die Vereinten Nationen und war thailändische Botschafterin in Österreich.





Anders als andere Angehörige des Königshauses kommunizierte sie häufig mit der Bevölkerung, nahm an verschiedenen Sportveranstaltungen persönlich teil und lag vor allem in der Gunst von jungen Menschen. Deshalb war auch davon die Rede, dass die Prinzessin anstelle des noch jungen Prinzen die Thronfolge antreten und die erste Königin des Landes werden könnte.





Viele Bürger besuchen nun das Krankenhaus, in dem die Prinzessin behandelt wird, um ihre Wünsche für die baldige Genesung der Prinzessin aufzuschreiben. Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie. Die thailändische Verfassung besagt, dass die Gewalt vom Volk ausgeht, aber der König hat als Staatoberhaupt große Macht. Viele Experten sagen, dass die Thronfolge noch komplizierter sein werde, wenn sich Prinzessin Bha nicht erholt.