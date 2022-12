Wegen Corona-Verbreitung sind in China Pfirsich, Essig und Zitronen stark gefragt

ⓒ YONHAP News

In chinesischen Städten breitet sich das Corona-Virus rasant aus. Nachdem die chinesische Regierung Anfang dieses Monats ihre strikten Null-Covid-Maßnahmen etwas gelockert hat, steigt in Peking die Zahl der Patienten drastisch. Angesichts der niedrigen Impfquote und wegen der eingestellten Coronatests sind die Chinesen nun stark beunruhigt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen bevorraten sich viele Menschen nun mit Medikamenten.





Stark gefragt sind aber nicht nur Medikamente. Nachdem das Gerücht in Umlauf ging, dass Dosenpfirsich, Essig und Zitronen bei der Covid-Behandlung wirksam seien, begannen die Menschen, diese Lebensmittel als Arzneimittel-Ersatz auf Vorrat zu lagern. Laut Auslandsmedien gebe es in allen Online-Shops in China Mitteilungen über den Ausverkauf von Zitronen. Auch in Offline-Märkten herrschen bei Zitronen schon seit Tagen Engpässe, so dass sich der Zitronenpreis bereits mehr als verdoppelt hat.





Genauso rege verkauft wird auch Dosenpfirsich. Das Themenwort „Dosenpfirsich im ganzen Land ausverkauft“ erzielte mit Stand vom 14. Dezember auf der chinesischen Mikroblogging-Plattform Weibo eine Klickzahl von über 17 Millionen. Wegen des unbegründeten Glaubens, dass Pfirsich Corona-Symptome reduziere, kommt es in China zu Hamsterkäufen bei Dosenpfirsich. Auch bei einer lang fermentierten Essigsorte ist die Verkaufsmenge drastisch gestiegen, weil sie gut gegen Entzündungen sein soll.





Der Zitronen-Boom basiert auf einem Wort eines Arztes. Empfohlen wurde von Behörden, dass Coronapatienten häufig ionisiertes Wasser trinken sollten. Es wurde bekannt, dass ein Arzt von der Klinik der Jiatong-Universität Shanghai Menschen in seiner Umgebung den Rat gab, dass Corona-Infizierte ohne Symptome oder Menschen mit verstopfter Nase Wasser mit frischen Zitronenscheiben trinken sollen. Seitdem fanden Videos über die Herstellung von Ionenwasser mit Zitrone, Salz und Zucker im Internet Verbreitung, und die Menschen begannen sich mit Zitronen zu bevorraten. Ärzte weisen darauf hin, dass die Wirkung solcher Methoden medizinisch nicht nachgewiesen worden sei, und raten den Patienten, Arzneimittel wie Fiebermittel zu nehmen.