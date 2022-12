Japanische Unternehmen greifen für Überwindung des Arbeitskräftemangels zu verschiedenen Mitteln

ⓒ Getty Images Bank

Japanische Unternehmen arbeiten für die Überwindung des als Folge der Corona-Pandemie entstandenen Arbeitskräftemangels verschiedene Maßnahmen aus. Ein Hotel in der Stadt Beppu, einem bedeutenden Badeort in der japanischen Präfektur Oita, bekommt dank der Tourismus-Aktivierung der Regierung immer mehr Gäste, kann sich aber nicht einfach darüber freuen. Denn in der Corona-Zeit ist die Mitarbeiterzahl zurückgegangen, so dass es im Hotel jetzt an Arbeitskräften mangelt.





Als eine Notlösung hat das Hotel die Badezimmer-Annehmlichkeiten, die in jedem Zimmer angeboten werden, in einem öffentlichen Bad im Gemeinschaftsbereich zur Verfügung gestellt und dadurch die Reinigungsbelastung reduziert. Im Frühstücksrestaurant steht jedem Gast lediglich ein einziger großer Teller zur Verfügung, damit weniger Geschirr abgewaschen wird.





Arbeitskräftemangel gibt es auch in der Taxi-Branche. Bei einem Taxiunternehmen ist wegen fehlender Taxifahrer im vergangenen Monat die Zahl der in Betrieb gesetzten Taxis verglichen mit drei Jahren zuvor um 15 Prozent geschrumpft.





Um neue Taxifahrer zu gewinnen, hat das Unternehmen neuen Mitarbeitern neben dem Gehalt, das je nach gefahrener Kilometerzahl bezahlt wird, für sechs Monate eine zusätzliche Bezahlung in Höhe von 300.000 Yen im Monat versprochen. Damit konnte das Unternehmen etwa 30 neue Taxifahrer einstellen.