„The Guardian“ wählt „Decision to Leave“ von Park Chan-wook zum neuntbesten Film des Jahres 2022

Die britische Tageszeitung „The Guardian“ veröffentlicht zu Jahresende eine Liste der 50 besten Filme des Jahres, die in den USA in die Kinos gekommen sind. Der südkoreanische Film „Decision to Leave“ unter der Regie von Park Chan-wook wurde zum neunbesten Film dieses Jahres gewählt. Die Zeitung beschreibt den koreanischen Film als einen „sensationellen Black Widow Noir“. Park Chan-wook habe sich kürzlich weg von den ultragewalttätigen Rachefilmen, mit denen er sich einen Namen gemacht hat, und hin zu luxuriösen Suspense-Thrillern gewandt.

Zur Hauptdarstellerin Tang Wie meinte die Zeitung, dass sie überragend charismatisch sei und ihrer Beziehung zum Hauptdarsteller des Films eine lebendige Energie verleiht.

Park Chan-wook hat bei den 75. Filmfestspielen in Cannes, die im Mai dieses Jahres stattfanden, mit diesem Film den Regiepreis erhalten. Der Film ist bei den Golden Globe Awards für den besten nicht-englischsprachigen Film nominiert. Die Preisverleihung findet im Januar statt.

Auf der von „The Guardian“ veröffentlichten Liste der 50 besten Filme des Jahres 2022 steht außerdem der südkoreanische Film „Broker“ des Regisseurs Hirokazu Koreeda an 49ster Stelle.