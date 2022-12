„Parasite“ von Bong Jun-ho Nummer 90 auf der vom BFI alle zehn Jahre veröffentlichten Liste der „100 besten Filme aller Zeiten“

ⓒ NETFLIX

Das vom British Film Institute (BFI) herausgegebene Magazin „Sight&Sound“ veröffentlicht seit 1952 alle zehn Jahre seine Liste der „100 besten Filme aller Zeiten“. In diesem Jahr nahmen 1.639 Film-Expert*innen, damit die bisher höchste Zahl, an der Abstimmung teil. Auf der Liste hat der Film „Parasite“ des Regisseurs Bong Jun-ho als der einzige südkoreanische Film einen Platz gefunden. Er teilt den 90sten Platz mit dem taiwanesischen Film „Yi Yi – A One and a Two“ aus dem Jahr 2000 unter der Regie von Edward Yang.

Der Film „Citizen Kane“(Orson Welles, USA 1941) war von 1962 bis 2002 die unangefochtene Nummer 1. Er wurde 2012 vom Film „Vertigo – Aus dem Reich der Totem“(Alfred Hitchcock, USA 1958) auf den zweiten Platz verdrängt. In diesem Jahr ist der Film „Jeanne Dielman“(Chantal Akerman, Belgien/Frankreich 1975) vor „Vertigo“ und „Citize Kane“ auf den ersten Platz gestiegen.

„Parasite“ hat als erster koreanischer Film 2019 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes die goldene Palme gewonnen. Bei der Oscar-Verleihung 2020 räumte der Film vier Oscars ab, darunter als erstes nicht-englischsprachiges Werk den Oscar als bester Film.