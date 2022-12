Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, YONHAP News, ENA

Kürzlich hat Google Korea das Google-Suchtrend-Ranking 2022 bekannt gegeben. Die Suchmaschine hat angesichts der von koreanischen Nutzern in diesem Jahr häufig eingegebenen Suchwörter die 10 beliebtesten Suchwörter in insgesamt 9 Kategorien veröffentlicht. Die 9 Kategorien sind Allgemeines, Nachrichten und Gesellschaft, K-Drama, Film, Spiele, Personen, K-Pop-Künstler, Sport und zuletzt Fußball.

In der Kategorie Allgemeines lag Klimaveränderung auf der Suchwort-Rangliste an der Spitze. Die südkoreanischen Google-Nutzer haben im Jahr 2022 einschließlich Klimaveränderung Schlagwörter zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen ins Suchfenster eingegeben. Gleichzeitig zeigten sie auch großes Interesse an Contents wie Fernsehserien und Filmen. Vor allem in der Kategorie K-Drama belegte eine Serie zum Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung einen hohen Rang und zog die Aufmerksamkeit auf sich.

In der Kategorie Sport gab es viele auf Fußball bezogene Suchwörter wie die Fußball-WM 2022 in Katar, was die große Leidenschaft und Liebe der südkoreanischen Fußballfans für Fußball bewies. Die Suchwörter, die im Jahr 2022 am stärksten die Aufmerksamkeit der koreanischen Nutzer auf sich zogen, waren der Reihe nach Klimaveränderung, Extraordinary Attorney Woo, kurzfristige Niederschlagsprognose, die Fußball-WM 2022 in Katar, Itaewon-Katastrophe, Freundschaftsspiel zwischen Tottenham Hotspur und K-League Best 11, die Netflix-Serie Surinam, die Ukraine, das in Südkorea entwickelte Computerspiel Lost Ark und der Lehrertag.

Im Jahr 2022 stand ganz oben im Trend-Suchwort-Ranking in Südkorea das Wort Klimawandel. Dies hat zum einen damit zu tun, dass in diesem Jahr stets von ESG-Kriterien die Rede war. ESG steht für Environmental, Social und Governance. Zum anderen scheint auch die Klimaschutz-Woche vom 22. bis 28. April anlässlich des 52. Tages der Erde, zu der verschiedene Veranstaltungen stattfanden, einen großen Einfluss ausgeübt zu haben.

In der Kategorie Nachrichten und Gesellschaft wurden die obersten fünf Plätze der Reihe nach von den Suchwörtern Klimawandel, kurzfristige Niederschlagsprognose, dem Itaewon-Unglück, der Ukraine und dem Lehrertag besetzt. In dieser Kategorie war das große Interesse der Bürger am Klima besonders deutlich zu erkennen. Neben Klimawandel und Niederschlagspronose auf Rang 1 und 2 war noch auf Rang 6 der Taifun Hinnamnor zu finden.

Das große Interesse der jungen Koreaner an Investitionen konnte man auch im Google-Suchwort-Ranking erkennen. Auf Rang 7 war das sogenannte Hoffnungs-Ratensparprogramm für junge Menschen, das Anfang dieses Jahres auf den Markt kam und große Aufmerksamkeit der jungen Menschen auf sich zog. Den 9ten Platz belegte Luna Coin, eine Kryptowährung, durch deren Kursabsturz einheimische Investoren großen Schaden erlitten haben.

In der Kategorie Personen stieg der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe, der im vergangenen Juli einem Attentat zum Opfer fiel, auf Platz 1. Im März dieses Jahres fand die 20ste Präsidentschaftswahl statt. Dementsprechend belegten Präsident Yoon Seok Yeol und sein Konkurrent Lee Jae-myung, der Chef der oppositionellen Demokratischen Partei, in dieser Kategorie Platz 2 und 9.

Auf Rang 5 und 6 waren der südkoreanische Fußballheld Son Heung-min und die Schauspielerin Park Eun-bin, die in der Fernsehserie „Extraordinary Attorney Woo“ die Hauptrolle gespielt hat. Die Serie war in der Kategorie K-Drama die meistgesuchte Fernsehserie. Die Filmschauspielerin Kang Soo-youn, die am 7. Mai dieses Jahres im Alter von 55 Jahren an einer Hirnblutung starb, und Song Hae, der der älteste Fernsehmoderator in Südkorea war und am 8. Juni dieses Jahres verstarb, belegten Rang 3 und 4.

Die 10 meistgesuchten Suchwörter in der Kategorie K-Popkünstler waren der Reihe nach die Girlgroup NewJeans, Ko Woorim vom Crossover-Männerquartett Forestella, der in diesem Jahr die ehemalige Eiskunstlaufkönigin Kim Yuna geheiratet hat, Jang Wonyoung von der Girlgroup Ive, die Girlgroup Le Sserafim, die Girlgroup Ive, Ahn Yujin von Ive, Kazuha von Le Sserafim, Big Bang, Lee Seung-ki und Minji von NewJeans. In dieser Kategorie zeigten Girlgroups eine absolut starke Präsenz. Die drei Groups NewJeans, Ive und Le Sserafim und deren Mitglieder eroberten die obersten Plätze.

In der Kategorie K-Drama war „Extraordinary Attorney Woo“ des Kabelsenders ENA die meistgesuchte koreanische Fernsehserie. An zweiter Stelle stand die Netflix-Serie „Surinam“. Die Netflix-Zombie-Serie „All of Us Are Dead“, die auf einem gleichnamigen Webtoon basiert und als eine eigentümliche Zombie-Serie weltweit die Aufmerksamkeit auf sich zog, belegte den vierten Platz. Die Drama-Fernsehserie „Pachinko“, die auf dem gleichnamigen Roman der in den USA lebenden Autorin und Journalistin Min Jin Lee basiert, bildete im Suchtrend-Ranking in der Kategorie K-Drama das Schlusslicht.

In der Kategorie Film gaben die südkoreanischen Google-Nutzer „The Roundup“ mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle am häufigsten als Suchwort ein. Der am zweithäufigsten gesuchte Film war der US-amerikanische Actionfilm „Top Gun : Maverick“. Der bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes preisgekrönte koreanische Film „Decision To Leave“ des Regisseurs Park Chan-wook belegte Platz 5.

Auch im globalen Suchtrend-Ranking konnte man auf Südkorea bezogene Suchwörter finden. In der Kategorie TV-Programme belegte die südkoreanische Netflix-Zombie-Serie „All of Us Are Dead“ Rang 8. Im vergangenen Jahr belegte die Netflix-Serie „Squid Game“ in dieser Kategorie Rang 1. In der Kategorie kulturelle und historische Stätten auf Google Map belegte der Gyeongbok-Königspalast den 10ten Platz. Google kann gesummte Lieder erkennen. In dieser Kategorie namens „Hum to Search“ belegten die BTS-Songs „Butter“ und „Dynamite“ Rang 2 und 7. Das Ergebnis bewies die auch in diesem Jahr anhaltende große weltweite Beliebtheit der koreanischen Boygroup BTS.