Innerstädtische Radwegslosigkeit

ⓒ Getty Images Bank

Radfahren wird in Korea immer beliebter, ob mit oder ohne elektromotorische Unterstützung. Gut ausgebaute Radwege befinden sich vor allem an den Flussläufen und außerhalb der Innenstädte. Zwischen den Städten Daejeon und Sejong verläuft ein 15-km-Radweg gar in der Mitte der Autobahn, gut durch Betonmauern von den Fahrbahnen abgesichert, wenn auch nicht vom Motorenlärm. Auch innerstädtisch sind an vielen Hauptstraßen meist rot markierte Radwege eingerichtet. Jetzt im Winter sind sie bei Schneefall aber kaum zu benutzen, weil oft der Schnee von der Straße dort hingeräumt wird. Hinzu kommen viele Unterbrechungen oder Beendigungen der Radwege an Einfahrten, Kreuzungen, Bushaltestellen und Straßenverengungen, nicht zuletzt auch wegen parkender Autos, inklusive Polizeiwagen. In Nebenstraßen und den meisten schmaleren Hauptstraßen fehlen sie ganz. Da ist guter Radweg teuer!