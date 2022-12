Der Kavalier und das Fräulein (4) 멀리 안 나가요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „멀리 안 나가요; meolli an nagayo“

Deutsch: „Ich verabschiede mich hier von Ihnen“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





멀리 Adverb für „fern, weit“

안 Verneinungsadverb

나가- Verbstamm des Verbs 나가다 für „hinaus-/herausgehen“

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck „멀리 안 나가요“ bedeutet wortwörtlich „Werde nicht weit herausgehen“. Der Sprecher bekommt Besuch von seinem Gesprächspartner, und nach ihrem Treffen verabschiedet sich der Sprecher von ihm mit unserem Ausdruck der Woche. Damit deutet er an, dass er den Gesprächspartner zum Beispiel nicht bis zur Tür oder bis nach draußen begleiten wird, sondern sich gleich an der Stelle, wo sie zuletzt zusammen saßen oder standen, von ihm verabschiedet. Voraussetzung ist also, dass der Sprecher am Treffpunkt bleibt, während der Gesprächspartner derjenige ist, der fortgehen muss. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck auf Deutsch mit „Ich verabschiede mich hier von Ihnen“ übersetzen.

Wenn Sie Ihren Gesprächspartner duzen, könnten Sie an den Verbstamm die nicht-höfliche Satzendung -ㄹ게 zum Ausdruck von Absichten hinzufügen: 멀리 안 나갈게.





Ergänzungen

식사: Nomen für „Essen“