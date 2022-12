Taiwan will den Wehrdienst von vier Monaten auf ein Jahr verlängern

ⓒ Getty Images Bank

Taiwanesische Medien wie die Tageszeitung Liberty Times berichteten unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass die Staatspräsidentin Tsai Ing-wen am heutigen 27. Dezember eine Sicherheitssitzung einberufen und über die Verlängerung der Wehrpflicht entscheiden wird. Der Exekutiv-Yuan wird am 30. Dezember eine Gesamtsitzung durchführen, und danach sollen Einzelheiten auf einer Pressekonferenz erklärt werden.





Zur Verlängerung der Wehrdienstzeit soll es verschiedene Meinungen gegeben haben. Nun soll die Wehrpflicht von gegenwärtig vier Monaten auf ein Jahr verlängert werden, und dies sei ohne Änderung des aktuellen Wehrdienstgesetzes möglich. Wenn die Ankündigung reibungslos innerhalb dieses Jahres erfolgt, wird die Wehrpflicht ab 2024, ein Jahr nach der Veröffentlichung, in Kraft treten. Von dem neuen System betroffen werden Männer sein, die seit 2006 geboren sind, die ab dem 1. Januar 2024 also 18 Jahre alt werden.





Die taiwanesische Tageszeitung United Daily News teilte unter Berufung auf einen internen Bericht des Militärs mit, am effizientesten sei ein freiwilliges Wehrdienstsystem für fünf Jahre. Aber angesichts der niedrigen Geburtenzahl in Taiwan und aufgrund der gewachsenen Sicherheitsbedenken in Bezug auf eine mögliche Invasion Chinas habe die Regierung die Verlängerung der Wehrpflicht ernsthaft in Betracht gezogen.





Nach Statistiken des Innenministeriums lag die Zahl der taiwanesischen Männer im Militäralter von über 18 Jahren vor 2016 bei etwa 110.000 im Jahr, begann aber seit 2019 zu schrumpfen. Taiwan hatte sich von einer Wehrpflichtigen- zu einer von Freiwilligen dominierten Berufsarmee gewandelt. Früher mussten die taiwanesischen Männer zwei bis drei Jahre im Militär dienen. 2008 wurde die Wehrpflicht auf ein Jahr verkürzt. Die Dienstzeit wurde dann 2013 auf vier Monate verkürzt, wobei die Wehrpflichtigen eine viermonatige militärische Schulung absolvieren müssen.