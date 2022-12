China beendet ab 8. Januar Quarantäne- und PCR-Test-Pflicht bei Einreise

ⓒ Getty Images Bank

China beschloss, zum 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende abzuschaffen. Dies teilte die Nationale Gesundheitskommission mit. Bislang mussten Einreisende aus dem Ausland für mindestens fünf Tage in einem Hotelzimmer isoliert werden und mussten sich für weitere drei Tage in häusliche Quarantäne begeben. Nach der Änderung müssen die Einreisenden ab dem 8. Januar ohne Isolierung im Hotel entweder für einen bestimmten Zeitraum in häusliche Quarantäne gehen oder einfach ihren Gesundheitszustand überwachen.





Die chinesische Regierung hat auch die auf den Corona-Schutz bezogenen Anforderungen für Einreisende vereinfacht. Künftig müssen Einreisende lediglich ein höchstens 48 Stunden altes negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Der PCR-Test für alle Reisenden nach der Ankunft wird abgeschafft.





China stufte Covid-19 seit 2020 als Infektionskrankheit der höchsten Kategorie A ein. Ab dem 8. Januar wird Covid-19 in die Kategorie B herabgestuft, so dass die Infizierten nicht mehr isoliert und enge Kontaktpersonen auch nicht mehr kontrolliert werden. Gebiete mit hohem und niedrigem Infektionsrisiko werden auch nicht mehr bestimmt.





Die chinesische Regierung teilte darüber hinaus mit, dass die offizielle Bezeichnung von Covid-19 vom Neuartigen Coronavirus für Lungenentzündungen in Neuartiges Coronavirus geändert wird. Seit die Omikron-Variante die vorherrschende Variante geworden ist, seien lediglich bei wenigen Fällen Lungenentzündungen zu beobachten. Entsprechend den gegenwärtigen Krankheitseigenschaften und -symptomen werde die offizielle Bezeichnung geändert. Die chinesische Regierung will sich auch darum bemühen, die Impfquote bei älteren Bürgern zu erhöhen.