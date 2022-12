65-jährige Taiwanesin nahm am E-Sport-Turnier von League of Legends teil

ⓒ Getty Images Bank

Eine 65-jährige Taiwanesin, die noch vor einem Jahr keine Ahnung von Computern hatte, nahm am E-Sport-Turnier von League of Legends teil und machte damit Schlagzeilen. Laut der Nachrichtenagentur AP ist die 65 Jahre alte Chiang Yi-shu ein Mitglied des Teams von Hungkuang Evergreen Gaming. Das Team, das aus Senioren in der Altersgruppe zwischen 62 und 69 Jahren besteht, wurde von Professor Huang Jianji von der Universität Hungkuang gegründet.





Chiang Yi-shu sagte, sie habe ehrlich gesagt nur wenig Ahnung von Computern gehabt. Sie habe nie daran gedacht, Spiele zu spielen, weil sie den Umgang mit Menschen bevorzuge. Als sie aber anfing, Spiele spielen zu lernen, habe sie gemerkt, dass es gut fürs Gehirn ist und man auch Handgeschicklichkeit braucht. Als sie zum ersten Mal mit Spielen in Berührung kam, habe sie etwas Angst gehabt, sei aber gleichzeitig glücklich gewesen.





AP berichtete, dass Chiang fünf Stunden die Woche zuhause übt. Zusätzlich dazu fuhr sie für die Vorbereitung auf den Wettkampf einmal in der Woche zur Universität in Taichung, die mit dem Hochgeschwindigkeitszug eine Stunde von ihrer Wohnung in New Taipeh City entfernt ist.





Das englischsprachige Nachrichtenportal Taiwan News berichtete, das Team sei zwar in der ersten Runde ausgeschieden, Chiang und ihre Teamkollegen haben jedoch den ganzen Prozess genossen, etwas Neues zu lernen und ihren anfänglichen Mangel an Wissen zu überwinden.