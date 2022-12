Popsängerin Seo In-young heiratet im kommenden Februar einen nichtprominenten Geschäftsmann

ⓒ Soribada

Die südkoreanische Popsängerin Seo In-young wird am 26. Februar 2023 mit einem nichtprominenten Geschäftsmann der IT-Branche den Bund fürs Leben schließen. Ihre Managementagentur Think Entertainment teilte am 26. Dezember mit, dass die Hochzeit aus Rücksicht auf ihren nichtprominenten Ehemann unter Teilnahme von Bekannten privat abgehalten wird.

Seo debütierte 2002 als Mitglied der Girlgroup Jewelry und zeigte auch in mehreren Unterhaltungssendungen wie „We Got Married“ von MBC aus dem Jahr 2008 und „Seo In-youngs KAIST“ des Senders Mnet ihre Attraktivität und zog die Aufmerksamkeit einer breiten Fanschicht auf sich. Sie war auch als Solosängerin beliebt und zeichnet für Hits wie „I Want You“ und „Cinderella“ verantwortlich.