Starschauspieler Song Joong-ki ist mit einer Britin zusammen

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Starschauspieler Song Joon-ki hat eine neue Freundin, und Berichten zufolge ist sie eine britische Staatsbürgerin. Seine Managementagentur HighZium Studio gab am 26. Dezember bekannt, dass sich Song derzeit mit einer Frau mit positiven Gefühlen treffe. Die Agentur hoffe, dass die Fans ihre Beziehung positiv betrachten mögen. Die Zeitung Sports Chosun berichtete zuvor am selben Tag, dass Song mit einer britischen Frau zusammen ist. Daraufhin bestätigte die Agentur, dass Song jetzt in einer Beziehung ist, und bat um Verständnis dafür, das sie keine weiteren Informationen über seine Freundin preisgeben kann.

Song Joong-ki, 38 Jahre alt, debütierte 2008 mit einer kleinen Rolle im Film „Frozen Flower“. Im Historiendrama „Sungkyunkwan Scandal“ aus dem Jahr 2010 spielte er erstmals eine Hauptrolle. Mit seiner Rolle in der KBS-Fernsehserie „Nice Guy“(2012) und im Film „A Werewolf Boy“(2012) erlebte Song als Schauspieler eine Blütezeit. Nach dem Wehrdienst feierte er mit der Hitserie „Decendants of the Sun“(2016) von KBS ein erfolgreiches Comeback. Er heiratete im Oktober 2017 Song Hye-gyo, seine Partnerin aus der Serie. Die beiden ließen sich dann im Juli 2019 scheiden. Mit der Hitserie „Vincenzo“(2021) bewies er wieder seine Schauspielkunst. Für Schlagzeilen sorgte er auch kürzlich mit der Serie „Reborn Rich“, die vom Sender JTBC ausgestrahlt wurde und am 25. Dezember zu Ende ging.