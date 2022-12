Taeyang und Daesung von Big Bang verlassen YG Entertainment

ⓒ YG Entertainment

YG Entertainment gab am 26. Dezember bekannt, dass Taeyang von der Boygroup Big Bang die Agentur verlassen hat und zu The Black Label, einem Partnerunternehmen von YG Entertainment, gewechselt ist. YG teilte mit, dass sich nichts an der Tatsache ändere, dass Taeyang ein Familienmitglied von YG und ein Mitglied von Big Bang ist. The Black Label ist ein Hiphop-Label, das der langjährige Musikproduzent von YG Entertainment Teddy im Jahr 2016 gegründet hat. Bei dem Label stehen Zion.T und Jeon Somi unter Vertrag.

Am 27. Dezember wurde dann bekannt, dass auch Daesung von Big Bang YG Entertainment verlässt. Daesung habe sich entschieden, seinen Vertrag zu kündigen und einen Neuanfang zu machen. Mit GD werde über eine Vertragsverlängerung als Solokünstler verhandelt. T.O.P., ein weiteres Mitglied von Big Bang, verließ bereits im Februar dieses Jahres die Agentur.

Die fünfköpfige Boyband Big Bang debütierte 2005, brachte viele Hits hervor und war eine sehr erfolgreiche Gruppe. 2019 verließ das Mitglied Sungri die Gruppe, nachdem er in die Affäre um den Burning Sun Club verwickelt war.

Big Bang feierte im April dieses Jahres mit dem Song „Still Life“ ein Comeback, und das Lied eroberte die einheimischen Musikstreaming-Charts. Der Song belegte auch bei den vom US-Musikmagazin Rolling Stone ausgewählten 100 besten Songs des Jahres 2022 Rang 73.