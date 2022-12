Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, YONHAP News

Verschiedene Unternehmen und Organisationen sowie Plattformen veröffentlichen zu Jahresende Trendanalysen des ausklingenden Jahres. Die Aufmerksamkeit der Netzbürger wurde dabei von einer auf der globalen Reisewebsite Trip.com veröffentlichten Analyse der Reisetrends in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 geweckt. Danach hat die Nachfrage nach Inlandsreisen das Niveau vor der Corona-Pandemie übertroffen.

Im vergangenen September sind in Südkorea die coronabezogenen Einreisebeschränkungen vollständig aufgehoben worden. Von September bis November ist die Menge der von Einheimischen getätigten Reservierungen von Flugtickets für In- und Auslandsflüge gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019 um 3,2 Prozent gestiegen. Auch die Hotelreservierungen sind um 29,4 Prozent nach oben geklettert.

Mit Stand von November war Vietnam mit einem Anteil von 29,4 Prozent das beliebteste Flugreiseziel, gefolgt von Japan mit 28,8 Prozent, den Philippinen mit 11,8 Prozent, Thailand mit 8,6 Prozent und Taiwan mit 3,7 Prozent. Vor allem die Nachfrage nach Japan-Reisen zeigt eine schnelle Erholung, seit die japanische Regierung im vergangenen Oktober wieder eine visafreie Einreise für Südkoreaner ermöglicht hat.

Auch die Nachfrage nach Inlandsreisen zeigt stets eine steigende Tendenz. Es heißt, dass während der Pandemie viele reiselustige Bürger ihren Blick auf das Inland gerichtet haben, so dass die Nachfrage nach berühmten inländischen Reisezielen und auch das Interesse an bisher eher unbekannten Reiseorten gestiegen ist. Die beliebtesten Regionen, in denen von September bis November auf Trip.com nach Hotels gesucht wurden, waren der Reihe nach Seoul, Busan, Jeju, Seoguipo und Incheon.





Die in Südkorea gut bekannte Plattform für auf Wohnungs- und Innenraumgestaltung bezogene Informationen O!House hat am Montag dieser Woche den Such-Trend 2022 veröffentlicht. Der Such-Trend enthält das Ergebnis der Suchdaten-Analyse dieser Plattform. Die Plattform hat beliebte Suchwörter je nach Monaten veröffentlicht. Diese Suchwörter zeigen, welcher Lebensstil in diesem Jahr beliebt war.

Im vergangenen Januar gaben viele Nutzer der Plattform, beflügelt von der gestiegenen Beliebtheit von Begleittieren, Hanbok für Hunde als Suchwort ein. Im April zog Ausflugskorb die Aufmerksamkeit auf sich. Im Juli war Sonnen-Regenschirm, also ein Schirm, der sowohl als Sonnen- als auch als Regenschirm benutzt wird, ein häufig eingegebenes Suchwort. Im September gehörte Camping zu den häufig eingegebenen Suchwörtern.

Die Plattform hat auch 20 Lifestyle-Schlagwörter ausgewählt, deren Suchvolumen in diesem Jahr einen drastischen Anstieg gezeigt haben. Dazu gehört unter anderem das Highball-Glas. Als japanischer Highball wird eine Familie alkoholischer Cocktail- bzw. Mixgetränke bezeichnet. Ein wichtiges Lifestyle-Schlagwort war auch Refurbished-Markt, der auch in Südkorea an Fahrt aufnimmt.

Auch bei den Suchvolumen in Bezug auf Raumgestaltungsstilen gab es Veränderungen. In den letzten Jahren war der Stil Mid-Century-Modern sehr beliebt, so dass viele unter diesem Suchwort Informationen suchten. In diesem Jahr wurde jedoch der Rückgang des Interesses daran sichtbar. Im Gegensatz dazu gewann der Newtro-Stil an Beliebtheit. Ein wichtiges Schlüsselwort beim Wohnstil war auch klassisch-antiker Stil.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass die beliebte südkoreanische Popsängerin und Schauspielerin IU bei den koreanischen Verbrauchern in diesem Jahr als Werbemodel die größte Vorliebe genoss.

Die Korea Broadcast Advertising Corporation, kurz KOBACO, hat bei 2.000 Erwachsenen in der Altersgruppe zwischen 20 und 59 Jahren eine Online-Umfrage durchgeführt. Nach dem am 27. Dezember veröffentlichten Ergebnis nannten 9,4 Prozent der gesamten Befragten IU als ihr beliebtestes Werbemodel.

Danach folgen mit 6 Prozent Unterstützung die ehemalige Eiskunstlaufkönigin Kim Yuna, mit 5 Prozent Unterstützung der Entertainer, Komiker und Fernsehmoderator Yu Jae-seok, mit 4,5 Prozent Unterstützung der Fußballstar Son Heung-min und mit 4,3 Prozent Unterstützung die Schauspielerin Jeon Ji-hyun.

Die Befragten nannten als ihre Neujahrsvorsätze vor allem Sport, Diät und Gesundheitspflege sowie Vermögensverwaltung und Sparen. Sie wurden auch danach gefragt, welche Waren- bzw. Dienstleistungsgruppen sie im nächsten Jahr noch mehr konsumieren werden als in diesem Jahr. Mit 44,7 Prozent Unterstützung steht Reisen an erster Stelle. Man rechnet nun damit, dass die Nachfrage nach Reisen, die in den letzten Jahren wegen der Corona-Pandemie unterdrückt war, im nächsten Jahr einen drastischen Anstieg erleben wird.