Kabelsalat in der Stadt

Letzt Woche sprachen wir über Fahrradwege in der Stadt. Das hat eine gewisse Verbindung mit dem heutigen Thema, denn es gibt eine erfahrungsbasierte Faustregel: wo moderne Fahrradwege in einer Straße, da keine alten Oberleitungen mit massenweisen Kabelsträngen und umgekehrt. (Oder weder-noch.) Denn der dicht vernetzte Kabelsalat über den Köpfen der Einwohner, vor zwanzig Jahren noch ein häufiger und manchmal faszinierender Blickfang, wurde in den letzten Jahren systematisch aufgeräumt, entwirrt und unter die Erde verlegt. Und das soll auch zukünftig so geschehen. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man eigentlich auch gleich einen Radweg darüber anlegen.