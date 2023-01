Der Kavalier und das Fräulein (5) 오늘만 날이냐

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „오늘만 날이냐; oneulman narinya“

Deutsch: „Es muss ja nicht unbedingt heute sein“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





오늘 Nomen für „Heute“

-만 Postposition für „nur“

날 Nomen für „Tag(e)“

이- Verbstamm des Verbs 이다 für „sein“

-냐 nicht-höfliche Frageendung (umgangssprachl.)





Der Ausdruck „오늘만 날이냐“ bedeutet wortwörtlich „Ist nur heute der Tag?“ Es handelt sich um eine rhetorische Frage, mit der der Sprecher betont, dass heute nicht der einzige bzw. letzte Tag ist, an dem man etwas Bestimmtes tun oder machen kann. Mit dem Ausdruck weist der Sprecher also darauf hin, dass ihnen auch andere Tage für das Vorhaben zur Verfügung stehen und es deshalb problemlos auf einen anderen Tag verschoben werden kann, und versucht damit, den Gesprächspartner zu beruhigen oder zu trösten, der enttäuscht ist oder sich dafür entschuldigt, weil sie etwas an dem Tag nicht machen konnten. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck natürlicher mit „Es muss ja nicht unbedingt heute sein“ übersetzen.

Die nicht-höfliche Frageendung -냐 wird übrigens nur in der Umgangssprache gegenüber gleichaltrigen oder jüngeren Personen verwendet, mit denen man sehr vertraut ist und die man deshalb duzt.





Ergänzungen

딸: Nomen für „Tochter“