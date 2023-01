„USA und Japan stellen für mögliche Invasion Taiwans durch China gemeinsamen Operationsplan auf“

ⓒ YONHAP News

Die japanische Tageszeitung "Mainichi Shimbun" hat am 2. Januar berichtet, dass die USA und Japan in Vorbereitung auf eine mögliche Invasion Taiwans durch China die Aufstellung eines gemeinsamen US-japanischen Operationsplans vorangetrieben haben. Nach dem Bericht enthält der Plan detaillierte Vorgaben in Bezug auf die Rollenverteilung der Streitkräfte beider Länder.





Die japanische Regierung hat sich bereits seit 2018 unter Shinzo Abe mit Maßnahmen gegen einen möglichen Krieg um Taiwan beschäftigt. Der ehemalige Premierminister Yoshihide Suga hat bei seinem Gipfeltreffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden im April 2021 erstmals nach einem halben Jahrhundert in einer gemeinsamen Erklärung die Wichtigkeit von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße ausdrücklich erwähnt. Seitdem haben beide Länder hinter verschlossenen Türen einen Operationsplan ausgearbeitet.





Falls China einen Angriff startete, wäre die japanische Insel Yonaguni, die lediglich etwa 110 Kilometer von Taiwan entfernt liegt, in Gefahr. Japan schließt auch die Möglichkeit nicht aus, dass China die Senkaku-Inseln, wegen denen Japan mit China in einem Territorial-Streit liegt, angreift. Die Inselgruppe wird von China Diaoyu-Inseln genannt. Die herkömmlich von Japan ausgearbeiteten Pläne gegen eine Senkaku-Krise waren ohne Berücksichtigung des Szenarios eines Kriegs um Taiwan aufgestellt worden, so dass die Notwendigkeit einer Ergänzung des Planes erwähnt wird.





Im vergangenen November starteten die USA und Japan das gemeinsame Manöver Keen Sword, Scharfes Schwert. Die Zeitung teilte mit, dass ein Teil dieser Übung unter der Annahme der Situation stattfand, dass China die Inseln angreifen und zu erobern versuchen könnte. Im gemeinsamen US-japanischen Operationsplan für einen möglichen Krieg um Taiwan wird China als feindliches Land bezeichnet. Die militärische Kooperation zwischen den USA und Japan gegen China schreite heimlich in rasantem Tempo voran.