China: Trotz Endes der Null-Covid-Politik nicht mehr Touristen zum Jahreswechsel

ⓒ YONHAP News

Trotz des Endes der Null-Covid-Politik hat die Zahl der chinesischen Touristen zum Jahreswechsel auf ähnlichem Niveau gelegen wie ein Jahr zuvor. Nach dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Volksrepublik China betrug die Zahl der Touristen in China im Zeitraum vom 31. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023 rund 5,27 Millionen und ist gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent gestiegen.





Die Zahl entspricht lediglich 42,8 Prozent des Niveaus im selben Zeitraum im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie. Auch der Umsatz an den beliebten Reiseorten ist verglichen mit einem Jahr zuvor lediglich minimal auf rund 26,5 Milliarden Yuan gestiegen. Es wird vermutet, dass aufgrund der abrupten Lockerung der Corona-Beschränkungen in ganz China die Infiziertenzahl rasant gestiegen ist und deshalb viele Chinesen nicht unterwegs sein konnten.





Die chinesische Regierung gibt keine offiziellen Ansteckungszahlen mehr bekannt, und daher ist die genaue Zahl unbekannt. Schätzungen der lokalen Regierungen und Experten zufolge sind allein in Shanghai mehr als 10 Millionen Menschen und auch in Peking über 80 Prozent der Bürger mit dem Virus infiziert.





Auch in den Provinzen Sichuan und Hainan sollen jeweils mehr als 80 und 50 Prozent der Bürger infiziert sein. Die chinesische Regierung bewertete, dass der Markt für Kultur und Tourismus an den Feiertagen allgemein sicher, friedlich und in bester Ordnung gewesen sei. Das Ministerium teilte mit, dass die Bürger an den Feiertagen hauptsächlich kürzere Reisen in die Umgebung der Städte unternommen haben. Auch bei Reisen zu weiter entfernten Zielen und den Fernreisen habe sich eine leichte Erholung abgezeichnet.