In Japan steigen Stromgebühren für Haushalte trotz staatlicher Unterstützung wahrscheinlich erneut

ⓒ YONHAP News

Japanische Stromgesellschaften treiben hintereinander die Erhöhung der Stromgebühren für private Haushalte voran. Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete, dass trotz der Unterstützungsmaßnahmen der Regierung ab dem Frühling in einigen Gebieten erneut eine Erhöhung der Stromgebühren in Aussicht stehe.





Nach dem Bericht will die japanische Regierung ab dem nächsten Monat neun Monate lang etwa 20 Prozent der Stromgebühren für Haushalte übernehmen. Jedoch haben 7 von 10 führenden Stromgesellschaften in Japan bereits bei der Regierung eine weitere Erhöhung der Stromgebühren beantragt oder überprüfen die Beantragung. Ein Vierpersonenhaushalt, der den Strom der in Tokio sitzenden Energieversorgungsfirma Tepco nutzt, wird diesen Monat 9.126 Yen für Strom zahlen. Im nächsten Monat fällt der Betrag dank der Unterstützung der Regierung auf 7.306 Yen. Dieser Betrag entspricht dem Niveau zu Ende des Jahres 2021.





Fünf andere Stromgesellschaften haben aber bei der Regierung angesichts der Steigerung der Energiepreise den Antrag gestellt, die Erhöhung der Stromgebühren um 27,9 bis 42,7 Prozent zu genehmigen. Ein weiterer Stromversorger hat bereits seinen Plan zur Erhöhung der Stromgebühren veröffentlicht. Auch Tepco wird sich innerhalb von wenigen Monaten anderen Betreibern anschließen.





"Nikkei" berichtet, Stromgesellschaften mit einem großen Anteil an Kohlekraftwerken seien in Betriebsnot, und Versorger, die keine Erhöhung der Stromgebühren überprüfen, haben Atomkraftwerke in Betrieb genommen. Wenn die Regierung die Anträge der Stromgesellschaften berechtigt findet, werden die Stromgebühren nach April steigen. Je nachdem, ob Atomkraftwerke in Betrieb sind, könnten die Stromgebühren je nach Regionen sehr unterschiedlich sein.