IU und Lee Jong-suk bestätigen Berichte über Beziehung

Die Starsängerin und Schauspielerin IU und der Schauspieler Lee Jong-suk haben offiziell ihre Beziehung bekannt gemacht. Beide ließen jeweils am letzten Tag des Jahres 2022 über ihre Agenturen Berichte bestätigen, wonach sie zusammen seien. Dies erfolgte, nachdem eine Nachrichtenagentur über ihre Beziehung und darüber, dass die beiden Stars das Weihnachtswochenende zusammen in Japan verbracht hatten, berichtet hatte. Sie seien lange Zeit enge Kollegen gewesen und würden erst seit vier Monaten miteinander ausgehen. Beide schrieben am 1. Januar auch jeweils auf ihrer Fanseite Briefe an ihre Fans, in denen sie auf die noch frische Beziehung eingehen.