Sänger und Schauspieler Lee Seung-gi unternimmt bei seiner eigenen Ein-Mann-Agentur Neustart

Der Sänger und Schauspieler Lee Seung-gi hat bei einer Ein-Mann-Agentur namens Human Made, die er im vergangenen Jahr selbst gegründet hatte, unterschrieben. Die Agentur teilte kürzlich mit, dass sie sich darüber freue, den Neustart des Sängers verkünden zu können. Human Made wolle für den Neustart des Künstlers volle Unterstützung leisten.

Lee erklärte Ende Mai des vergangenen Jahres seinen Abschied von seiner alten Agentur Hook Entertainment und rief die Agentur Human Made ins Leben. Bald darauf gab er dann die Erneuerung seines Vertrags mit Hook bekannt. Jedoch wurde im November bekannt, dass Lee in den letzten 18 Jahren seit seinem Debüt für keines seiner Musikprojekte bezahlt worden ist. Lee trug einen öffentlichen Streit mit der Agentur aus und beantragte die Auflösung seines Vertrags mit Hook. Lee hat vier aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Hook einschließlich der Leiterin Kwon Jin-young verklagt.

Unterdessen hat die Agentur rund 4,8 Milliarden Won (etwa 3,7 Millionen US-Dollar) als bislang ausstehende Zahlung auf das Konto des Sängers eingezahlt. Lee gab am selben Tag auf Instagram bekannt, dass er das Geld, das auf sein Konto eingezahlt wurde, der Gesellschaft spenden wird. In der Tat hat Lee am 29. Dezember 2 Milliarden Won (etwa 1,6 Millionen Dollar) an das Kinderkrankenhaus der Seoul National University gespendet, damit dieses mit dem Geld für ein besseres Behandlungsumfeld sorgt.