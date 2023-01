Popstar Park Jin-young spendet eine Milliarde Won für kranke Kinder und Jugendliche

ⓒ JYP Entertainment

Der südkoreanische Popsänger, Songschreiber, Musikproduzent und Gründer des Labels JYP Entertainment Park Jin-young hat für kranke Kinder und Jugendliche im In- und Ausland eine Milliarde Won (etwa 782.000 US-Dollar) gespendet.

JYP Entertainment teilte kürzlich mit, dass Park am 9. Dezember dem Samsung Medical Center und der Hilfsorganisation World Vision jeweils 500 Millionen Won gespendet habe. Das Geld soll für die Operation und Behandlung einheimischer Patienten jünger als 24 Jahre und für die Behandlung von ausländischen Kindern eingesetzt werden, die unter seltenen und schwer heilbaren Krankheiten leiden. Park hofft, dass seine Spende eine kleine Hilfe sein und als Anlass dazu dienen kann, dass noch mehr Menschen sich an Spendenaktionen beteiligen und Kindern helfen, die in der Zukunft als Erwachsene die führende Rolle übernehmen werden.

JYP Entertainment unterstützt auch auf Firmenebene gemeinnützige Aktivitäten für kranke Kinder. Durch das sogenannte EDM-Projekt, wobei EDM für Every Dream Matters steht, hat das Label von 2020 bis 2022 698 in- und ausländische Kinder bei ihrer medizinischen Behandlung finanziell unterstützt.