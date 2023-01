Fußball-Nationalspieler Lee Jae-sung nach WM-Einsatz wieder bei seinem Klub Mainz 05

ⓒ YONHAP News

Fußball-Nationalspieler Lee Jae-sung ist nach seinem Einsatz bei der WM in Katar gestern am 1. Januar nach Deutschland, zu seinem Verein FSV Mainz 05, zurückgekehrt. Der Spieler wird sich nun den Vorbereitungen für die entscheidende Phase der Bundesliga im neuen Jahr anschließen.





Lee Jae-sung war zwei Mal in Folge im WM-Aufgebot von Cheftrainer Paulo Bento, der inzwischen von der südkoreanischen Nationalmannschaft Abschied genommen hat.





Als offensiver Mittelfeldspieler, der auch defensiv stark ist, bildete er das Rückgrat der Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Im ersten Gruppenspiel gegen Uruguay war er ständig in Bewegung und hielt Starspieler der Gegenmannschaft wie Federico Valverde und Rodrigo Bentancur davon ab, bis vor das Tor vorzudringen. Gegen Portugal war Lee Jae-sung 65 Minuten lang als Flügelspieler im Einsatz. Auch im Achtelfinale gegen Brasilien war er in der Startelf.





Lee Jae-sung ist unter den südkoreanischen Nationalspielern, die in einer der europäischen Ligen aktiv sind, als Letzter wieder zu seinem Verein zurückgekehrt, da die Bundesliga den Profis eine längere Winterpause gönnt, während beispielsweise die Premier League traditionell keine Pause einlegt und auch an Weihnachten, Silvester und Neujahr durchspielt.





In der Bundesliga wird die Saison am 20. Januar mit dem 16. Spieltag fortgesetzt. Lee Jae-sung und seine Mainzer Kollegen spielen am 21. Januar gegen den VfB Stuttgart. Mainz ging als Zehnter in die Winterpause. Lee Jae-sung war bei 15 Spielen im Einsatz und schoss zwei Tore und bereitete ein Tor vor.