Die Geschichte der Auswanderung von Koreanern beginnt damit, dass sich am 22. Dezember 1902 die erste Gruppe koreanischer Emigranten vom Hafen in Incheon aus nach Hawaii begab, um dort auf Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Die koreanische Emigrationsgeschichte begeht somit ihren 120. Jahrestag. Im Sejong-Kulturzentrum in Seoul wurde neulich ein Musical auf die Bühne gebracht, das dieses Jubiläum würdigt. „Aloha meine Mütter“ erzählt über das Schicksal von drei jungen Koreanerinnen, die als sogenannte Fotobräute Anfang des 20. Jahrhunderts nach Hawaii übersiedelten, wo sie ein harter Überlebenskampf erwartete. Fotobräute waren junge Frauen, die sich nur aufgrund eines Fotos dazu entschieden, einen Migranten auf Hawaii zu heiraten.