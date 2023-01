Tschüss 2022 – hallo 2023!

ⓒ Getty Images Bank

Das war 2022: Immer noch Corona-Pandemie, Russlands Krieg in der Ukraine, weltweite Inflation, Extremwetter nicht nur im Sommer, acht Milliarden Menschen auf der Erde, Nordkoreas Raketen-Dauerfeuer, die Halloween-Tragödie in Itaewon und nicht zuletzt die (aus unserer Sich) verkorkste Fußball-WM in Katar – nur eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Doch es gab auch gute Nachrichten: Die Gefährlichkeit des Coronavirus nahm z.B. überall ab, die Maskenpflicht wurde reduziert, ebenso die Schranken bei der Reisefreiheit, und beim Bürgerkrieg in Äthiopien wurde endlich ein Waffenstillstand ausgehandelt. Wie sehen unsere Hoffnungen und Erwartungen für das Jahr 2023 aus? Darüber sprechen wir heute.