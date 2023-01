Südkoreanischer Musical-Film „Hero“ überschritt bei Zuschauerzahl Marke von zwei Millionen

ⓒ CJ ENM

Der südkoreanische Musical-Film „Hero“ unter der Regie von Yoon Je-kyoon mit Jung Sung-hwa und Kim Go-eun in den Hauptrollen hat am 7. Januar bei der Zuschauerzahl die Marke von zwei Millionen überschritten. Der auf dem gleichnamigen Bühnenhit basierende Film basiert auf der wahren Geschichte des koreanischen Unabhängigkeitskämpfers Ahn Jung-geun, der im Oktober 1909 in Harbin Ito Hirobumi, den ersten Premierminister von Japan und ersten Generalresident Koreas, ermordete. Der Musicalschauspieler Jung Sung-hwa, der auch im Bühnenmusical die Rolle von Ahn Jung-geun gespielt hatte, verkörpert auch im Film den Unabhängigkeitskämpfer. Der Musical-Film kam am 21. Dezember 2022 ins Kino.