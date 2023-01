Entertainerin Ahn Young-mi erwartet ihr erstes Kind

ⓒ YONHAP News

Die Komikerin und Entertainerin Ahn Youn-mi erwartet ihr erstes Kind. Ihre Managementagentur Media Lab Siso teilte vor wenigen Tagen mit, dass Ahn nach drei Jahren Ehe schwanger ist und voraussichtlich im Juli ein Kind zur Welt bringen wird.

Ahn heiratete im Februar 2020 einen nichtprominenten Freund, mit dem sie seit 2015 ausging. Ahn debütierte 2004 bei KBS als Komikerin und machte sich in der Comedy-Fernsehshow Gag Concert von KBS einen Namen. 2018 schloss sie sich der Comedy-Girlgroup Celeb Five an. Derzeit ist sie in der beliebten MBC-Talkshow „Radio Star“ als Gastgeberin und in der Radiosendung „Muzie and Ahn Young-mi´s 2 O´Clock Date“ von MBS als DJ aktiv.