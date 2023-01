Auf Schlittschuhen in Seoul

ⓒKBS NewsDieses Wochenende wollen wir einmal zusammen Schlittschuhlaufen gehen! Am beliebtesten ist wahrscheinlich die Eisbahn auf dem Platz vor dem Seouler Rathaus, die gewöhnlich jedes Jahr im Winter eröffnet wird. Das attraktive an ihr ist unumstritten der günstige Eintrittspreis! Egal ob jung oder alt, für jeden kostet der Eintritt nämlich nur 1.000 Won, also nicht einmal 1 Euro!

Aber falls Sie die Eisbahn vor dem Rathaus zu klein finden sollten, dann sollten Sie die Indoor-Eisbahn im Vergnügungspark Lotte World Adventure besuchen. Eine romantischere Stimmung bieten aber die Eisbahnen von Luxushotels.