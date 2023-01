J-Hope und TXT nahmen an US-Neujahrsshow teil

ⓒ YONHAP News

Nach vielen Jahren wieder konnten in diesem Jahr, bzw. an Silvester, verschiedene große Veranstaltungen stattfinden. Am 31. konnte man also die Show „Dick Clark’s New Year’s Rockin‘ Eve with Ryan Seacrest 2023” des US-amerikanischen Senders ABC sehen. Zu dieser Show wurden auch koreanische K-Pop Stars eingeladen: J-Hope und Tomorrow X Together.

Für J-Hope war es der erste Auftritt dort seit 2019, aber damals stand er als Mitglied der Gruppe BTS auf der Bühne. Dieses mal war er als Solosänger gekommen. J-Hope meinte, dass er sehr dankbar sei, diese besonderen Momente mit den Anwesenden gemeinsam erleben zu dürfen. Es sei für ihn etwas Neues ohne die anderen BTS-Mitglieder gekommen zu sein.

Aber auch Tomorrow X Together war angereist. Sie trugen tolle Performances vor und als sie mehrere Hits sangen, waren die Fans gleich sehr begeistert.