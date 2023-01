ⓒ SM Entertainment

US-CNN International hat mit NCT 127 ein besonderes Interview geführt.

Am 31. Dezember wurde die Sendung „New Year‘s Eve Live“ gedreht und dabei traten NCT 127 auf. Sie wurden vor dem Interview als die "heißesten Jungs" in der K-Pop-Szene vorgestellt.

NCT 127 berichteten zuerst, dass sie im letzten Jahr auf Welttournee waren. Sie hatten schon ganz gespannt darauf gewartet, da sie ihre Fans überall auf der Welt persönlich treffen können. Dann verrieten sie noch, was sie im neuen Jahr vorhaben. Erst einmal wollen sie gleich im Januar ihr viertes reguläres Repackage Album herausbringen. Sie sagten, dass sie sich darauf sehr gründlich vorbereitet hätten, und hofften, dass es ihren Fans gefallen würde.

Der genaue Termin steht schon fest, die Herausgabe des neuen Werkes wird am 30. Januar erfolgen. Aber davor wollen sie in sieben Städten in Nord- und Südamerika Konzerte veranstalten.