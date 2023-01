BTOB veranstalten Konzert anlässlich ihres zehnten Bühnenjubiläums

ⓒ CUBE Entertainment

Die Gruppe BTOB ist inzwischen zehn Jahre alt geworden. Um diesen besonderen Anlass zu feiern, haben die Mitglieder ein Konzert veranstaltet.

Vom 30. Dezember bis 1. Januar, also an drei Tagen, standen die Jungs auf der Bühne im Olympiapark in Seoul.

Alle Tickets waren natürlich ausverkauft und man konnte die Beliebtheit der Stars richtig gut erkennen.

Sie sangen nicht nur gemeinsam ihre Hits, sondern auch Soloauftritte wurden vorbereitet. Das Konzert dauerte insgesamt 180 Minuten und nicht nur die Stars, sondern auch die Fans hatten viel Spaß.

Als letztes sangen BTOB dann noch „The song“ und „Curtain Call“ und beendeten so erfolgreich ihre Auftritte.