Tennisspieler Kwon Soon-woo übersteht erste Qualifikationsrunde des ATP-Tuniers in Adelaide

Tennisspieler Kwon Soon-woo hat auf der ATP-Tour die erste Qualifikationsrunde der Adelaide International 2 überstanden.





Am ersten Tag des Wettkampfs im australischen Adelaide gewann der Südkoreaner in der ersten Runde der Qualifikation gegen Vasek Pospisil aus Kanada mit 2:1.Im ersten Satz lag Kwon mit 3:6 zurück. Nach drei aufeinanderfolgenden Spielpunkten konnte er zwar zum 6:6-Gleichstand aufholen, verlor den Satz jedoch am Ende mit 7:9. Den zweiten und dritten Satz konnte er mit jeweils 6:3 für sich entscheiden.





In der zweiten Qualifikationsrunde tritt Kwon gegen Tomas Macac aus Tschechien an. Der Sieger dieses Duells zieht in die Hauptrunde ein. Kwon und Macac waren sich im vergangenen Jahr zwei Mal auf dem Rasen begegnet. Dabei konnten beide jeweils einmal gewinnen.