Fußball-Nationalspieler Cho Gue-sung liebäugelt mit Wechsel ins Ausland – auch Mainz offenbar interessiert

ⓒ YONHAP News

Medienberichten nach haben ausländische Vereine großes Interesse an Südkoreas Fußball-Nationalspieler und WM-Fahrer Cho Gue-sung.





Der Bundesligist Mainz 05 führt das Rennen um den 24-jährigen Stürmer an, der in Katar als erster Südkoreaner bei einer Weltmeisterschaft zweimal in einem Spiel traf. Konkurrenz bekommt der Bundesligaverein von Celtic Glasgow. Laut Chos Management seien auch Klubs aus zwei weiteren Ländern an dem Spieler interessiert.





Die Londoner Zeitung "Evening Standard" berichtete, dass Cho Gue-sung auf dem Wintertransfermarkt im Januar sich höchstwahrscheinlich für FSV Mainz 05 statt für Celtic Glasgow entscheiden werde. Sein koreanischer Club Jeonbuk Hyundai habe sich bereit erklärt, den Stürmer im Winter ziehen zu lassen. Laut "Evening Standard" habe sich Mainz gegen Celtic Glasgow und US-amerikanische Klubs durchgesetzt. Für den Verein sei Cho Gue-sung einer der Wunschkandidaten für die Verstärkung der Offensive.





Der "kicker" berichtete, dass Cho Gue-sung für einen Wechsel vor dem Schließen des Wintertransferfensters bei Mainz im Gespräch sei, die Aussichten für den Wechsel aber nicht gut seien. Nach Informationen des "kicker" habe der Tabellen-Zehnte der Bundesliga sich zwar ernsthaft mit dem 24-jährigen Stürmer befasst, allerdings würde ein Wechsel zu viel kosten, so dass das Interesse wieder nachgelassen habe.





Laut Medienberichten sind neben Mainz und Celtic auch die türkischen Vereine Fenerbahçe und Galatasaray sowie Clubs der amerikanischen Major League Soccer interessiert.





Cho Gue-sungs Management will sich verschiedene Vorschläge anhören und nach eingehenden Gesprächen mit dem Spieler und seinem Verein Jeonbuk Hyundai eine optimale Entscheidung für die Zukunft treffen. Die Gespräche könnten sich eventuell bis zum Sommer hinziehen. Cho Gue-sung sagte gegenüber "ExSportnews", dass er auf Angebote von Vereinen aus zwei weiteren Ländern warte. Von Mainz 05 habe er neulich ein erneuertes Angebot bekommen. Auch von Celtic erwarte er demnächst konkrete Vorschläge.





Von Jeonbuk Hyundai hieß es, dass man erst abwarte, wie sich die Lage für den Spieler entwickele. Cho Gue-sung werde im Trainingslager in Spanien in jedem Fall noch dabei sein.





Cho Gue-sung machte bei der WM in Katar auf sich aufmerksam. Im Gruppenspiel gegen Ghana glich der Stürmer einen 0:2-Rückstand mit einem Doppelpack binnen drei Minuten aus. Der 24-Jährige hatte damit wesentlichen Anteil am überraschenden Achtelfinal-Einzug Südkoreas.