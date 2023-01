Reisewelle in China zum Mondneujahr beginnt – Sorge vor Corona-Ausbreitung

ⓒ YONHAP News

In China hat die Reisewelle zum Mondneujahrsfest begonnen, das in diesem Jahr erstmals seit Beendigung der Null-Covid-Strategie stattfindet. Millionen von Chinesen machen sich auf den Weg in ihre Heimatprovinzen.





Die „Chunyun“ genannte größte jährliche Migration zum Mondneujahrsfest ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen verbunden. Die Zeitspanne des Chunyun dauert 40 Tage und endet am 15. Februar. Während dieses Zeitraums werden Sonderzüge und zusätzliche Buslinien eingesetzt, um das Beförderungsaufkommen zu bewältigen. Das chinesische Ministerium für Verkehr und Transport schätzt, dass während des diesjährigen Chunyun zwei Milliarden 95 Millionen Passagiere unterwegs sein werden.





In den vergangenen drei Jahren seit Ausbruch der Coronakrise hatten die meisten Chinesen wegen Reisebeschränkungen auf einen Heimatbesuch verzichtet. Behörden rechnen damit, dass zu den ersten Neujahrsfeiertagen seit der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen die Zahl der Heimatbesucher drastisch steigen wird.





Experten erwarten angesichts der bevorstehenden Reisewelle steigende Corona-Zahlen. Da zahlreiche Wanderarbeiter aus den ländlichen Gebieten innerhalb eines kurzen Zeitraums in ihre Heimat reisen werden, ist man auch auf dem Lande alarmiert. Auf Anordnung des Staatsrats der Volksrepublik halten sich in den ländlichen Gebieten pro Intensivbett ein Arzt und im Schnitt 2,5 bis drei Krankenschwestern bereit In den Gemeinden auf dem Lande wurden Behandlungsstationen für Fieberpatienten eingerichtet.





Laut Berichten von Reuters befindet sich China zudem im Gespräch mit Pfizer, um eine Lizenz zu erhalten, die es einheimischen Arzneimittelherstellern erlauben würde, eine generische Version des antiviralen Medikaments Paxlovid zur Behandlung von Covid-19 in China herzustellen und zu vertreiben. Die chinesische Arzneimittelaufsicht hat außerdem den Einsatz des Covid-19-Medikaments Lagevrio des amerikanischen Herstellers Merck mittels einer Notfallzulassung genehmigt.