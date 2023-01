Weitere Rohingya-Flüchtlinge auf Sumatra eingetroffen

ⓒ YONHAP News

Weitere 185 Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar sind auf der Insel Sumatra angekommen. Reuters berichtete am Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben, dass das Boot mit den Rohingya am Sonntag gegen 14.30 Uhr den Strand der Provinz Aceh an der Nordwestspitze der Insel Sumatra erreicht habe. Etwa die Hälfte der Ankömmlinge seien Frauen und Kinder.





Bereits am 25. und 26. Dezember waren Boote mit jeweils 57 und 185 Rohingya-Flüchtlingen am Strand von Aceh im Nordwesten Sumatras angekommen. Bewohner der Insel gaben ihnen zu sssen und zu trinken. Einige Flüchtlinge wurden medizinisch versorgt. Laut Medienberichten haben die Behörden jedoch über den weiteren Umgang mit den Flüchtlingen noch keine Entscheidung gefällt.





Die Rohingya werden als muslimische Minderheit in dem überwiegend buddhistischen Myanmar verfolgt. 2017 waren Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit vor brutalen Gewaltausbrüchen durch das Militär geflohen. Die meisten flohen nach Bangladesch, aber auch in andere Länder. Auf der Suche nach einer neuen Lebensgrundlage begeben sich Rohingya-Angehörige in Bangladesch und Myanmar auf Boote, die sie illegal in Länder wie Thailand oder Indonesien bringen sollen.