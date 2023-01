Große Sorge um im Koma liegende thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha

ⓒ YONHAP News

Die im Koma liegende thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati soll sich nach Angaben des thailändischen Königshauses mit einem Mykoplasma infiziert haben.





Bajrakitiyabha ist die älteste Tochter von König Rama X. Die 44-jährige, die meistens Prinzessin Bha genannt wird, hat in den USA Jura studiert und ist als Staatsanwältin tätig. Sie arbeitete auch für die Vereinten Nationen und war thailändische Botschafterin in Österreich.





Dem thailändischen Königshaus zufolge seien Ärzte zu der Diagnose gelangt, dass sich die Prinzessin mit einem Mykoplasma infiziert und wegen ernsthafter Herzrhythmusstörungen aufgrund einer Herzmuskelentzündung zusammengebrochen sei. Sie sei immer noch nicht bei Bewusstsein und werde von den Ärzten ununterbrochen mit Antibiotika und anderen Medikamenten behandelt. Ihr Zustand werde genau beobachtet und Geräte für die Unterstützung ihrer Lungen- und Nierenfunktion würden eingesetzt.





Ein Mykoplasma ist ein kleines und zellwandloses Bakterium, das als parasitischer Erreger insbesondere von Atemwegserkrankungen auftritt. Mykoplasmen besitzen aufgrund des Fehlens einer Zellwand eine natürliche Resistenz gegen Antibiotika.





Bajrakitiyabha war am 14. Dezember beim Training mit ihrem Hund kollabiert und ins Koma gefallen. Die Prinzessin hatte ihren Hund auf eine von der Armee veranstaltete Hundeschau in der Provinz Nakhon Ratchaisma vorbereitet, als sie das Bewusstsein verlor. Sie wurde zunächst in einem Krankenhaus in der Nähe erstversorgt und danach per Hubschrauber in das "King Chulalongkorn Memorial"-Krankenhaus in der Hauptstadt Bangkok verlegt





Der Strom der Thailänder, die das Krankenhaus mit dem Wunsch nach schneller Genesung der Prinzessin besuchen, will nicht enden. Prinzessin Bha ist vor allem wegen ihres bescheidenen Auftretens und sympathischen Eindrucks bei jungen Menschen beliebt. Manche Königshausexperten sehen sie als mögliche Nachfolgerin von König Rama X. Sie wäre damit die erste weibliche Monarchin auf dem thailändischen Thron.