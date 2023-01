Der Kavalier und das Fräulein (6) 그런 말이 어딨어요?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „그런 말이 어딨어요?; geureon mari eodisseoyo“

Deutsch: „Warum sagen Sie denn nur so etwas?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





그런 Determinativ für „solch“

말 Nomen für „Wort, Worte“

-이 Subjektpostposition

어디 Fragewort für „wo“

있- Verbstamm des Verbs 있다 für „vorhanden sein“

(mit 어디 kurz zusammengezogen zu: 어딨-)

-어 Frageendung

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck „그런 말이 어딨어요?“ bedeutet wortwörtlich „Wo sind solche Worte vorhanden?“ Der Sprecher ist fassungslos über eine unsinnige oder übertriebene Erwiderung des Gegenübers und kann sich nicht vorstellen, wie es solche Worte wählen konnte. Indem der Sprecher mit unserem Ausdruck der Woche sozusagen die „Existenz“ solcher Worte verneint, will er dem Gegenüber deutlich machen, dass es ihn falsch verstanden hat. Der Ausdruck meint damit in etwa „Warum sagen Sie nur so etwas?“ oder „Wie können Sie nur so etwas sagen?“

Bei der nicht-höflichen Form fällt das Höflichkeitssuffix 요 am Ende weg: 그런 말이 어딨어?





Ergänzungen

나이: Nomen für „Alter“

상처: Nomen für „Verletzung, Wunde“