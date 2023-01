Aufwärmen an der Bushaltestelle

ⓒ Ministry of Trade, Industry and Energy

Wenn es in Seoul richtig kalt wird, gibt es an jeder zweiten Straßenecke eine Wärmeoase, wo man kurzfristig Wärme und Energie zum Weiterlaufen tanken kann. Es sind beheizte Sitzbänke an Bushaltestellen, Koreaner nennen sie gern „Ondol-Sitze“. Sie schalten sich bei Kälte automatisch ein, auf 30 Grad oder mehr, und immer mehr Bushaltestellen werden damit ausgestattet. Allerdings bisher nur am Straßenrand, nicht bei den großen, stark frequentierten Umsteige-Haltestellen an den Busfahrspuren in der Straßenmitte. Welche Upgrades es bei Bushaltestellen sonst noch gibt, darüber sprechen wir heute.