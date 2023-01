US-Magazin The Knockturnal: p1Harmony erobert die Bühnen

ⓒ FNC Entertainment

Das US-Magazin The Knockturnal, das über Musik, Fashion und Life Style berichtet, hat am 5. Januar die koreanische Boygroup p1Harmony auf der Titelseite abgebildet. Das Magazin meinte, dass die Jungs mit schneller Geschwindigkeit die Fans auf der ganzen Welt für sich einnehmen würden, und das mit bemerkenswerten Alben, Performances und großem Charme. Besonders der Fleiß von p1Harmony mache sie zu einer besonderen Gruppe.

P1Harmony würden außerdem verschiedene Kanäle nutzen, um mit ihren Fans zu kommunizieren. Was die Performances angeht, wenn die Sänger auf der Bühne stehen, dann würden sie nicht 100%, sondern 110% ihrer Energien herauslassen und so die ganze Szene erobern. Nicht nur die Fans, sondern alle, die einmal den Auftritt von p1Harmony gesehen haben, würden gleich von den Performances überwältigt werden.

Die Gruppe hat am 30. November ihr fünftes Minialbum auf den Markt gebracht, das von ausländischen Medien anschließend intensiv beleuchtet wurde. Am 14. Januar wollen sie dann in Seoul eine Konzerttournee beginnen.