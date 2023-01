Hohe Anfragen der Chinesen wegen ‚Top-Talent-Pass-Programm‘ Hongkongs

ⓒ YONHAP News

Laut „South China Morning Post” zeigen Festlandchinesen großes Interesse an der Migration nach Hongkong. Nachdem die Hongkonger Regierung am 28. Dezember ihren Plan zur Einführung eines Top-Talent-Pass-Programms veröffentlicht hatte, wurde die chinesische Social-Media-Plattform Xiaohongshu mit Posts überflutet, die Screenshots von Briefen von Bewerbern für das Programm zeigten.





Die Zeitung teilte mit, das Programm habe bei den Menschen auf dem Festland den Wunsch nach einer Übersiedelung nach Hongkong geweckt, und dies habe mit der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Covid-Maßnahmen und Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sowie dem gestiegenen Interesse an der sogenannten „Run-Philosophie“ in China zu tun. Nachdem im April und Mai des vergangenen Jahres über Shanghai erneut ein Lockdown verhängt worden war, wurden viele Chinesen der Null-Covid-Politik Chinas überdrüssig. Viele desillusionierte chinesische Städter begannen, das Land zu verlassen. Daraufhin wurde die „Run-Philosophie“ im Internet zu einem Schlagwort.





In dieser Lage begann Hongkong, das unter der fortgesetzten Abwanderung von Talenten litt, erfahrene Überflieger und Absolventen der besten Universitäten der Welt anzuziehen. Damit trat die Metropole im chinesischen Kulturraum für viele talentierte Chinesen auf dem Festland als attraktive Option in den Vordergrund. Denn für den Umzug nach Hongkong brauchen die Chinesen nicht auf ihre chinesische Staatsangehörigkeit zu verzichten, und es ist auch billiger als die Auswanderung in die USA oder nach Europa.





Hongkongs Regierungschef John Lee teilte im vergangenen Oktober mit, dass in den letzten zwei Jahren die Zahl der erwerbstätigen Bevölkerung um 140.000 geschrumpft sei und die Stadt sich daher aktiv für die Anwerbung globaler Talente einsetzen wolle. Absolventen der Top 100-Universitäten der Welt mit drei Jahren Arbeitserfahrung oder Personen mit einem Jahreseinkommen von 2,5 Millionen Hongkong-Dollar oder mehr sollen im Rahmen des Top-Talent-Pass-Programms ein zweijähriges Arbeitsvisum erhalten.