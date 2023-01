Kambodschas Premierminister feiert 38. Jahrestag seiner Amtseinführung

ⓒ YONHAP News

Kambodschas Premierminister Hun Sen ist in seinem 38. Amtsjahr. Laut dem Bericht der in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh publizierten englischsprachigen Tageszeitung "Khmer Times" wurde ihm am 14. Januar zum 38. Jahrestag seiner Amtseinführung gratuliert. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite bezeichnet er sich selbst als am längsten amtierender Premierminister der Welt und als einer, der in seinem Amt trotz zahlreicher Schwierigkeiten die Entwicklung Kambodschas angeführt hat.





Hun Sen, der im August 1952 zur Welt kam, wurde 1981 zum stellvertretenden Premierminister und Außenminister ernannt. Am 14. Januar 1985 trat er im Alter von 32 Jahren das Amt des Premierministers an und bekleidet das Amt bis heute. 1993 erzielte seine Partei bei den Parlamentswahlen nur das zweitbeste Wahlergebnis und er wurde zum sogenannten zweiten Ministerpräsidenten ernannt. 1998 gewann er die Wahlen erneut und hatte wieder alle Machtbefugnisse.





Die Hun Sen-Regierung beantragte im Oktober 2017 die Auflösung der größten Oppositionspartei CNRP mit 55 von insgesamt 125 Sitzen, so dass die Partei im November vom Obersten Gerichtshof verboten wurde. Begründet wurde dies damit, dass die Partei den Sturz der Regierung herbeizuführen versucht habe. Bei den Wahlen im darauffolgenden Jahr eroberte Hun Sens Partei alle 125 Sitze, und damit wurde eine Einparteienherrschaft aufgebaut.





Am 23. Juli 2023 sind in Kambodscha Parlamentswahlen geplant, und die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, ob Hun Sen seinen Rekord als der am längsten amtierende Premierminister der Welt verbessern wird. Er hat den Plan veröffentlicht, nach einer weiteren fünfjährigen Amtszeit das Amt seinem ältesten Sohn zu übergeben. Im Dezember 2021 erwähnte Hun Sen seinen ältesten Sohn Hun Manet, der als Kommandeur der Royal Cambodian Army dient, als Kandidat für das Amt des Premierministers. Hun Sen wird von der Völkergemeinschaft dafür kritisiert, seine politischen Gegner zu unterdrücken.