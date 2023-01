SHINee-Mitglied Key kehrt im Februar mit neu verpacktem Album zurück

ⓒ SM Entertainment

Key von der Boygroup SHINee feiert im Februar mit einer neu verpackten Version seines im vergangenen August erschienenen Studioalbums „Gasoline“ ein Solo-Comeback.

Mit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten zweiten Solo-Album mit einem breiten musikalischen Spektrum landete Key in 24 Regionen an der Spitze der iTunes-Top-Alben-Charts. Im Oktober und November des vergangenen Jahres veranstaltete der SHINee-Sänger in Südkorea und Japan Solo-Konzerte und begeisterte mit einem vielfältigen Programm seine Fans.

Key ist nicht nur als Mitglied von SHINee, sondern auch als Solosänger sowie als Entertainer in verschiedenen Unterhaltungsprogrammen und auf vielfältige Weise aktiv. Umso gespannter ist man, welche neuen Facetten er mit seinem neu verpackten Album den Fans zeigen wird.