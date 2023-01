Internationale Medien sind an “REASON“ von MonstaX interessiert

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die koreanische Boyband MonstaX hat am 9. Januar ihr zwölftes Minialbum “REASON“ veröffentlicht und die Rückkehr der Jungs nach neunmonatiger Pause begeisterte nicht nur die koreanischen Medien, sondern auch die ausländischen. Das US-amerikanische Musikmagazin Billboard schrieb, dass MonstaX ein Talent dafür hätten, verschiedene und interessante Songs zu kreieren. Verschiedene Genres würden miteinander vereint. Besonders das Lied „Beautiful Liar“ aus dem Album sei zu empfehlen.

Auch die britischen Musikmagazine NME und CLASH stellten das Lied „Beautiful Liar“, das Musikvideo sowie das Album ausführlich vor. CLASH kommentierte, dass das Album die vergangenen acht Jahre der Gruppe gut zeigen würde.

Auch das indische Medium Rolling Stone India schrieb in offiziellen Auftritten in sozialen Netzwerken, dass die Vorreiter des KPop MonstaX in die Musikszene zurückgekehrt seien.

Das Album kam gleich nach der Veröffentlichung auf Platz eins von Worldwide iTunes Album Chart und Music videos trending worldwide und hielt sich dort mehrere Tage.