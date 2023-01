Twice‘ Album unter den Top Ten Selling Albums in den USA

Mit Beginn des neuen Jahres gab es neue Nachrichten für die koreanische Girlgroup Twice. Die US-Billboard Charts und Luminate, eine Firma, die Musikdaten ermittelt, haben gemeinsam die Top 10 Selling CD Albums von 2022 in den USA veröffentlicht. Es stellte sich heraus, dass das elfte Minialbum von Twice vom letzten August sich auf Platz sechs befindet. Twice sind die einzige Girlgroup auf dieser Liste. Dieses Album wurde also 190.000 mal verkauft.

Im letzten Jahr waren die Girls sehr erfolgreich. Im Juni hat das Mitglied Nayeon ihr erstes Soloalbum herausgebracht, was sich gut verkaufte und auch bei Billboard eine gute Position eingenommen hatte. Dann kam im August das eben genannte Werk heraus und konnte sich in den Top Ten von Billboard 200 platzieren.

In diesem Jahr wollen sie an ihre Erfolge anknüpfen, denn sie wollen Ende Januar eine neue Single, die auf Englisch gesungen wird, auf den Markt bringen. Im März ist dann ein neues Minialbum angesagt.