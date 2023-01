„The Point Man“ führt an lunaren Neujahrsfeiertagen die Kino-Charts an

ⓒ Plus M Entertainment

Nach dem Korea Box Office Information System hat der südkoreanische Action-Krimi „The Point Man“ der Regisseurin Yim Soon-rye mit Hwang Jung-min und Hyun Bin in den Hauptrollen am 24. Januar am siebten Tag seit seiner Premiere bei der Zuschauerzahl die Marke von einer Million überschritten. Mit Stand von 10 Uhr vormittags am 24. Januar lockte der Film seit seinem Kinostart 1.023.232 Zuschauer ins Kino. Der Film kam gleich mit seinem Kinostart am 18. Januar in den Kino-Charts auf Rang 1 und behauptete die Spitzenposition sieben Tage in Folge und auch während der lunaren Neujahrsfeiertage.

Der Film, der als erster südkoreanischer Film vollständig in Jordanien gedreht worden ist, handelt von einer Geiselnahme von Südkoreanern 2007 in Afghanistan und der anschließenden Rettungsaktion. Hwang Jung-min spielt einen Diplomaten, und Hyun Bin ist in der Rolle eines Agenten des Nationalen Sicherheitsdienstes zu sehen.