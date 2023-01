Yeon Sang-hos neuer Netflix-Film „Jung-E“ zwei Tage in Folge in den Netflix-Global-Charts auf Rang 1

ⓒ NETFLIX

Der neue Netflix-Original-Film „Jung-E“ des südkoreanischen Regisseurs Yeon Sang-ho, der für seine Werke „Train to Busan“, „Peninsula“ und „Hellbound“ auch international bekannt ist, hat zwei Tage in Folge nach seiner Veröffentlichung in den Netflix-Global-Charts Rang 1 belegt. Laut der Plattform FlixPatrol, die VOD-Charts und Streaming-Bewertungen weltweit anbietet, führte der Netflix-Film „Jung-E“, der am 20. Januar veröffentlicht wurde, gleich am 21. und 22. Januar die Netflix-Global-Charts in der Kategorie Film an. In insgesamt 41 Ländern einschließlich Südkorea, Frankreich, Brasilien, Chile, Jamaika, Mexiko und Paraguay, stand der Film an erster Stelle.

Der Science-Fiction-Film spielt im Jahr 2194 auf der Erde und stellt durch die ikonische dunkle, futuristische Kulisse von Regisseur Yeon Sang-ho eine dystopische Gesellschaft dar. Der Film ist der letzte Film der verstorbenen südkoreanischen Schauspielerin Kang Soo-yeon. Kang, die 1987 bei den Filmfestspielen von Venedig für ihre Rolle im Filmdrama „Die Leihmutter“ des Regisseurs Im Kwon-taek als erste Koreanerin mit dem Preis für die Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, starb am 7. Mai 2022 im Alter von 55 Jahren an einer Hirnblutung.